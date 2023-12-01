بالصور.. "نورا علي" تجتمع بأمانة السياحة بالبحر الأحمر لبحث دعم الرئيس السيسي بالانتخابات

واصلت النائبة نورا علي، أمين السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، جولتها الميدانية بالمحافظات لبحث سبل دعم الرئيس السيسي، ومناقشة آليات تعزيز الحشد الشعبي للنزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وزارت "نورا علي" البحر الأحمر، وعقدت لقاءً مصغرًا مع أمين المحافظة عماد سيف، دار حول أهمية العمل على تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة كونها ضمانة لوطن ناهض ومستقر، ودليل على التقدم الحضاري والثقافي والديمقراطي.

وأعقبت نورا علي لقائها مع أمين المحافظة، بعقد اجتماع موسع لأمانة السياحة بكامل تشكيلها بقيادة محمد راجح، وبحضور عماد سيف أمين الحزب، وأحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة.

دژ مددكما حضر اللقاء العديد من قيادات الحزب وقطاع السياحة بالبحر الأحمر، ومسؤولي الفنادق السياحية بمدينة الغردقة.

وتطرق الاجتماع لمحورين؛ أولهما مناقشة خطة عمل الأمانة لدعم السيد الرئيس، وتحركات رفع الوعي وتعريف المواطنين بحجم الإنجازات ووضع مصر ما قبل 2013 وما أصبحت عليه الآن من دولة حضارية قوية ورائدة.

وتضمن المحور الثاني، مناقشة خطة عمل الفترات الماضية، والطموحات المستقبلية التي تقع على عاتق حزب مستقبل وطن _كونه حزب الأغلبية_ وتقديم الدعم اللازم للحكومة لنتمكن من وضع السياحة المصرية في مكانتها التي تليق.

وأكدت "نورا علي" أن محافظة البحر الأحمر تمثل مقصدًا سياحيًا عالميًا، الأمر الذي يضع على عاتقنا مزيدًا من المسؤولية لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الساحرة.

واختتم نورا علي اجتماعها بالتأكيد على ثقتها في وعي الشارع وقدرة أعضاء مستقبل وطن في خلق وعي وطني قوي لدى الشارع سيساهم في الخروج بهذا العرس الديمقراطي بصورة مشرفة تليق بمصر.

8b931542-ced8-461c-be23-d0bcad4fa36f

bc9e549a-886a-45c5-8a3f-7b8efac5b9cd

47447f48-ff4e-4f4d-ac73-71c49a56a523

80db35e2-b95e-48ca-b9f3-464922e6d5ce

e93009d9-2746-47ca-9ce5-3be18c00c6b3

aa56e083-5e04-4a80-9fa3-3ebd5e341cda

9cf9bc44-279a-471e-82c7-8a29cf574343

0b88b8ec-b750-40ee-9f32-e909b62287bb

e831b21a-f52f-4200-86ff-a583fdb830d0

0faba6cb-50d6-456d-a27f-7b208329493d

f09e8723-3e29-4050-a126-74eaa1a5f707