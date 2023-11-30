كيف أنهكت حرب غزة إسرائيل اقتصاديا؟

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، أن أي إنشاء خطوط برية لن تنافس قناة السويس، موضحا أن أي خطوط نقل في العالم لن تستطيع أن تصل لقدرات قناة السويس والحمولات التي تنقلها بشكل يومي.

وأضاف مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مخططا إسرائيليا بإنشاء خط بديل لقناة السويس، إلا أن ذلك لن يكون لها أي تأثير أو منافسة قناة السويس و، مؤكدا أن عملية طوفان غزة أفادت الامن القومي المصري في ظل ما كانت تخطط له إسرائيل وخاصة في هذا التوقيت.

ونوه بأن إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة جراء العدوان على غزة، لافتا إلى أن الموقف الغربي والرأي العام الأمريكي بدأ يتغير الآن تجاه الحرب.

وأوضح أن المخطط الأمريكي لدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة كان محددا له 21 يوما، واستمر لأكثر من 40 يوما، مشيرا إلى أن أمريكا لن تستطيع دعم إسرائيل وأوكرانيا في وقت واحد سواء الأموال أو الأسلحة.

وأكد أن الوحيد الذي لايريد وقف الحرب في غزة، هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، قائلا:"لو الحرب وقف، تاني يوم هيكون في السجن.. لذا يسعى لتحقيق رغباته في تنفيذ حرب الإبادة بقطاع غزة".

