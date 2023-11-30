مصطفى سمير: كاظم الساهر قيصر العراق الأول في الغناء

قال مصطفى سمير، نجم عراق أيدول، إن المطرب كاظم الساهر يُعد قيصر العراق الأول في الغناء، مشيرًا إلى أن كاظم ساهم في دفع الأغنية العراقية للأمام.

وأضاف “سمير”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج “كلام ما بينا”، على قناة صدى البلد، أن كاظم الساهر موهبة عربية عراقية عالمية، تتمتع بالحب في جميع أرجاء الوطن العربي، مشيرًا إلى أن العراق ملئ بالمواهب الغنائية التي امتلكت قلوب جمهور الوطن العربي مثل سيف نبيل ومهند محسن وماجد المهندس.

وأكد أنه يستعد لطرح ألبوم غنائي بعد غيابه عن الساحة لفترة، وأن الألبوم سيحتوي على 10 أغاني.

وأوضح أنه سيتعاون مع شركة إنتاج كبيرة، وسيصور فيديو كليب في أحد الدول الأوروبية، معربًا عن سعادته بالعودة مرة أخرى لجمهوره بعد غياب، مؤكدًا أنه لديه أعمال فنية جديدة كثيرة سيطلقها في الوقت المناسب، وسيصور أغنية جديدة في العراق تعكس الهوية العراقية الأصيلة.