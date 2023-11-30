مراسلة "القاهرة الإخبارية": توقعات إسرائيلية بتصاعد عمليات استهداف قواتها

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن اليوم كان صعب جدًا على المنظمومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، حيث تُشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا في أعداد العمليات المنفذة من قبل الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية.

وأضافت أبو شمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني هناك، قام الاحتلال بإغلاق المعابر والحواجز الواصلة والفاصلة ما بين القدس والضفة الغربية، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك، بجانب تعزيزتواجده الشرطي في مدينة القدس خوفًا من اتمام هذه العمليات، مشيرةً إلى أن الاحتلال تغنى بأنه شن حملة اعتقالات اسعة طالت معظم ناشطي حركة حماس.

وأوضحت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن خروج عملية إطلاق النار في شمال القدس ، وقعت في ساعات الصباح الباكر من هذا اليوم وتلقت شرطة الاحتلال والاسعاف بلاغًا أوليا يفيد بإطلاق النار على مجموعة مستوطنين عند محطة انتظار سيارات وكان هناك إطلاق نار علي الشابين الفلسطينيين من قبل عنصر أمن اسرائيلي ومستوطنين مسلحين وخاصة بعد قرار وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بضرورة تسليح المستوطنين هناك.

وأكدت أن العملية أسفرت وفق التقديرات الرسمية عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة ما لايقل عن 12 منها 4 في حالة حرجة وميؤوس منها.

وأشارت أبو شمسية، إلى أنه في المقابل كان هناك إعدام ميداني للشابين الفلسطيني وهما شقيقين من عائلة النمر من حي سور باهر جنوب الاقصى كانوا قد ألقيا على الأرض ولم يتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونزفا حتى الموت.

