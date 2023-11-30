جرائم متواصلة ضد عرب 48.. مقتل امرأة حامل في عملية طعن بالداخل الإسرائيلي

قُتلت، اليوم الخميس، امرأة، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، اليوم الخميس، في جريمة طعن بسكين في مدينة اللد.

وذكرت مصادر محلية، أن ضحية الجريمة في جريمة الطعن هي آية أبو حجاج من اللد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

ونُشر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة قيام المجرم بطعن المرأة في ظهرها، أمام طفليها، فسقطت على الأرض جراء ذلك واستمر في طعنها وهي تحاول الدفاع عن نفسها، ثم أقلته سيارة خصوصية قادها شخص آخر من المكان ولاذ بالفرار.

وتتواصل جرائم العنف والقتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48، إذ سُجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية اليوم مقارنة بالسنوات السابقة، راح ضحيتها 209 أشخاص، بينهم 16 امرأة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.