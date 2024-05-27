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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: 55 مليار دولار معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام بلغ 55 مليار دولار، وأنّ زيادة الدعم في الموازنة الجديد زاد بنسبة 20 بالمئة عن العام المالي السابق.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم خلال افتتاح أحد مصانع الأدوية المنزلية بمدينة برج العرب، أن الحكومة توجهت بسداد 25 بالمئة الأسبوع المقبل من المتأخرات للشركات الأجنبية. مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين بالرغم من التحديات الكبيرة.

جدير بالذكر أن،  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار. 

استمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع ونسب المنتج المحلي المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.

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