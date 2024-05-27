رئيس الوزراء: 55 مليار دولار معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام

الإثنين 27/مايو/2024 - 04:57 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام بلغ 55 مليار دولار، وأنّ زيادة الدعم في الموازنة الجديد زاد بنسبة 20 بالمئة عن العام المالي السابق.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم خلال افتتاح أحد مصانع الأدوية المنزلية بمدينة برج العرب، أن الحكومة توجهت بسداد 25 بالمئة الأسبوع المقبل من المتأخرات للشركات الأجنبية. مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين بالرغم من التحديات الكبيرة.

جدير بالذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار.

استمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع ونسب المنتج المحلي المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.