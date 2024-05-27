زي النهارده.. توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفيتي لمدة 15 عامًا

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 27 شهر مايو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1498 - البحار البرتغالي فاسكو دا غاما وصل إلى الهند ،و اكتشف طريق بحري يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.

•و في عام 1703 - إمبراطور روسيا بطرس الأكبر أسس مدينة سانت بطرسبرغ كعاصمة جديدة عقب حصوله على منفذ إلى بحر البلطيق بانتصاره في حرب الشمال العظمى.

وفي عام 1679 صدر قانون المثول في إنجلترا، وهو أمر قضائي بإحضار شخص للمثول بين يدي المحكمة.



و في عام 1832 -الجيش المصري بقيادة «أحمد المونوكلي» فتح مدينة عكا عقب حصار، استمر 6 أشهر عقب إعلان والي مصر محمد علي باشا الحرب على والي عكا «عبد الله باشا» ،بحجة إيوائه 6 آلاف من المصريين الفارين من التجنيد ورفضه إرسال الأخشاب لبناء الأسطول المصري.

وفي عام 1840 عقد «اجتماع دير القمر السري» والذي كان بداية الثورة الشامية ضد إبراهيم باشا والتي انتهت بطرده .



في عام 1971 تم توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفيتي لمدة 15 عامًا، إلا أنها ألغيت بعد 5 سنوات من توقيعها.



وفي عام 1998 حصل أول أخين يعلى لقب يوكوزونا في التاريخ وذلك عندما حصل «واكانوهانا» على لقب يوكوزونا بعد أخيه الأكبر «تاكانوهانا».

وفي عام 2000 - اكتشاف الكويكب (28891) 2000 KK75



• وفي عام 2021 - اكتشاف مقبرة جماعية في أرض مدرسة كاملوبس الهندية السكنية، كولومبيا البريطانية، كندا، تضم رفات 215 طفلا من السكان الأصليين.