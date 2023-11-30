الاحتلال يهدد باستئناف قصف غزة حال عدم تغيير قائمة الأسرى

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله، إنه إذا لم تتغير قائمة المحتجزين التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحًا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وانتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي فجر اليوم دون الإعلان عن قرار بشأن تمديد الهدنة.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد الهدنة، وقالت إن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل.

وأوضحت الأخيرة أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءًا منها، وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحًا.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي في محادثات تمديد وقف إطلاق النار، قوله إنه قبل أن توافق إسرائيل على الحديث عن الإفراج عن فئات إضافية، يجب على حماس إعادة نحو 25 امرأة وطفلًا محتجزين في غزة.