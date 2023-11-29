فوز 7 مشروعات مبتكرة لطلاب القاهرة الجديدة بمسابقة أيسف الدولية

أعلنت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، فوز سبعة مشروعات مبتكرة ومتميزة علمية وهندسية وتكنولوجية لطلبة مدارس القاهرة الجديدة، بفعاليات المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا ( Isef) ٢٠٢٣.

وجاء ذلك برعاية الدكتورةإيمان عبدالله مدير عام الإدارة، وهبة إسماعيل وكيلة الإدارة، وتحت إشراف ابتسام أمين رئيس قسم التطوير التكنولوجى بالإدارة، وإشراف وتوجيه، وأمل محمد منسق عام الإدارة، وبحضور ورعاية ريم السعي مدير إدارة التطوير بقطاع جنوب وسامية إسماعيل منسق عام قطاع جنوب القاهرة.

وتفقد الحضور مشروعات الطلاب بالمعرض ومناقشتهم في طريقة تنفيذ أفكار هذه المشروعات ومدى فوائدها التى تعود على المجتمع وقد أبدوا إعجابهم الشديد بتميز المخترعات البحثية للطلبة وجودة مجهودهم وأفكارهم.

كما كرمت مدير تعليم الإدارة الطلاب وأعضاء لجنة التحكيم والمشرفين على الطلبة فى المشاريع و السادة أعضاء قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة، وتوجهت لمديرية التطوير التكنولوجي بالقاهرة بقيادة هشام قطب مدير مركز التطوير التكنولوجي، ونرمين وجيه منسق عام مديرية القاهرة.