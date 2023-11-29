في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. القضية الفلسطينية بعيون السينما المصرية

يحتفل العالم اليوم 29 نوفمبر باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، فالقضية الفلسطينية هي حال لسان العالم العربي منذ عام 1948، ومع استمرار الصراع العربي الإسرائيلي كانت القضية الفلسطينية محط أنظار السينما المصرية، ولم يكن أمام صناع السينما سوى إنتاج محتوى يعرض معاناة الفلسطينين من ويلات الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا المحتوى لم يكن كافيا لعرض تفاصيل المعاناة التي تتعرض لها فلسطين أرضًا وشعبًا.

وترصد «البوابة نيوز» في هذا التقرير الأفلام التي دعمت القضية الفلسطينية:

"باب الشمس "

تدور أحداث الفيلم حول المناضل الفلسطيني يونس الراقد في غبيوبته وقصة حبه التي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعده، حيث كان طوال فترة الخمسينات والستينات يتسلل خلسة من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة (باب الشمس) وتحمل منه ويعود لينضم إلى زملائه في تنظيم المقاومة.

الفيلم بطولة باسل خياط وريم تركي وغيرهم من النجوم إخراج يسري نصر الله.

"أصحاب ولا بيزنس"

تدور قصة الفيلم حول كريم نور وطارق السيوفي، مذيعان برامج ترفيهية ذائعة الصيت، ويتسابق النجمان للفوز بأحد الإعلانات التي تدر مالًا وفيرًا لحد الصراع، ووسط هذه الأحداث تندلع الانتفاضة الفلسطينية، ثم يذهب كريم دون رغبة منه للأراضي الفلسطينية، وهناك تتغير نظرته للأمور تمامًا بطولة مصطفي قمر هاني سلامة،نور اللبنانية،إخراج علي إدريس.

"أرض السلام"

الفيلم بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، توفيق الدقن، عبد السلام النابلسى، عبد الوارث عسر، فاخر فاخر، فايدة كامل، إحسان شريف، صلاح نظمى، سليمان الجندى وحسن حامد، إخراج كمال الشيخ.

تدور أحداث العمل حول معارك الفدائيين لتحرير فلسطين، الفدائى المصرى أحمد "عمر الشريف" الذى يذهب إلى الأراضى الفلسطينية للمشاركة فى عملية فدائية ضد جيش الاحتلال، وتمر أحداث الفيلم حتى يختفى أحمد داخل قرية فلسطينية ثم يتعرف على سلمى "فاتن حمامة" التى تتعاون معه وتساعده للقيام بالعملية الفدائية.

"ناجي العلي "

ناجي العلي هو فيلم من إخراج عاطف الطيب، وتأليف بشير الديك،، وبطولة نور الشريف، وليلى جبر، ومحمود الجندي، وأحمد الزين، وتقلا شمعون، وعلي طحان.

تم دبلجة الفيلم إلى اللغة الفارسية، وبثه التلفزيون الإيراني أكثر من مرة.

ويتناول الفيلم حياة فنان الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي منذ طفولته وحتى اغتياله.

"الله معنا"

تدور أحداث الفيلم حول الضابط عماد المشارك في حرب فلسطين بعد أن يودع خطيبته ابنة عمه التاجر الثري، يصاب عماد ويبتر ذراعه، يعود مع عدد من الجرحى والمشوهين، وهذا يؤدي إلى حركة تذمر بين رجال الجيش في ظل أن هناك رجالًا وراء توريد الأسلحة الفاسدة للجيش منهم والد نادية، ويتكون مجموعة من الضابط الأحرار الذين أخذوا على عاتقهم أن ينتقموا لوطنهم، يطلب عماد من نادية البحث في أوراق والدها على دليل يؤيدهم.

الفيلم بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وماجدة ومحمود المليجي، إخراج علي بدرخان.

كما هناك غيرها من الأفلام التي أثرت الساحة الفنية المصرية.