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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الشونة ببلطيم

رصف الطرق بكفر الشيخ
رصف الطرق بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارع شونة البنك الزراعي، بمدينة بلطيم بطول ٢٠٠ متر، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023 ، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

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