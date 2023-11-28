«بسبب وديات النخيل».. إحالة عامل ووالده للمحاكمة الجنائية بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، عامل ووالده، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة 119 من وديات النخيل “ صغار النخيل” بالواحات البحرية في محافظة الجيزة.

وفي وقت سابق، كانت قد قررت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونشاط المتهمين الإجرامي، لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأمام جهات التحقيق.. اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات".

كانت قد تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط (عامل ووالده- مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة) لاتهامهما بإرتكاب واقعة سرقة 119 من وديات النخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وكانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة الواحات البحرية مفادها قيام شخصين بارتكاب واقعة سرقة لوديات النخيل، وبالفحص وعمل التحريات تبين صحة ما ورد من تحريات؛ إذ تبين قيام عامل ونجله بسرقة ودية نخيل وإتلاف ١٠ ودية نخيل آخرين.

وبعمل الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات")، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.