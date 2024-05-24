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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معهد الاقتصاد الزراعى ينظم دورة "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية"

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
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 نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان: "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية" تحت إشراف د عبدالوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
استهدفت التعريف بالموارد الزراعية ودورها في تنميه القطاع الزراعي وتنمية هذه الموارد وحمايتها والمحافظة عليها، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.

وتناولت الدورة مجموعه من الموضوعات الهامة مثل: الأمن الغذائي ودوره في تقليل الفجوة الغذائية لبعض السلع، الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وعلاقتها بالسلوك الأمثل للإنتاج الزراعي، أساليب تقدير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية، الموارد المائية وممكنات تنميتها، اقتصاديات الموارد الأرضية والتنمية المستدامة، دور رأس المال والمعاملات الفنية في زيادة الإنتاج الزراعي.

الفجوة الغذائية الأمن الغذائي التنمية المستدامة