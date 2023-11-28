فهمي حنا رئيسًا لمجلس إدارة بنك saib وأفضل نجيب للجهاز التنفيذي

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، تعيين فهمي كمال فهمي حنا رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري، وحتى إعادة تشكيل دورة المجلس في مارس 2024.

وأفاد بنك saib في بيان إلى البورصة اليوم، بأن مجلس الإدارة المنعقد أول أمس اعتمد هذا القرار بعد الموافقة على قبول استقالة طارق محمد بدوي الخولي من المجلس اعتبارا من الأمس بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 550 و 551 بتعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزي.

وتضمنت قرارات المجلس، الموافقة على تعيين أفضل السيد نجيب رئيسا للجهاز التنفيذي للبنك بما يتفق لنص المادة 82 من القانون 159 لسنة 1981، والمادة رقم 247 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري، وحتى إعادة تشكيل دورة المجلس في مارس 2024.

وقرر المجلس منح نجيب ذات الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالبنك، وكذلك الصلاحيات بالسجل التجاري الخاص بالبنك.

ونوه بنك saib أن التعيينات الجديدة مرهونين بموافقة البنك المركزي المصري.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي شمل التجديد لنائب محافظ المركزي رامي أبو النجا، وتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر ولمدة عام.