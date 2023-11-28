بالفيديو.. خبير: مصر تستهدف إنتاج 42% من طاقتها بمصادر متجددة بحلول 2035

كشف الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، تفاصيل استهداف انتاج مصر 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، قائلا: إن هناك محاور عديدة لملف الطاقة المتجددة في مصر، أبرزها خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني والعربي سواء الاستثمار المباشر أو غير المباشر.

وقال "كرم الدين" في مداخلة هاتفية "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن هذا الاستهداف من أهم الإنجازات فى هذا القطاع، موضحا أنه دليل على التزام الدولة يتمثل فى أن أعلي وثائقها الحاكمة وهو الدستور المصري، يقول أن مصر بطابع مكون مثل الطاقة المتجددة ضمن عناصر مزيج الطاقة الخاص بها.

وتابع، أنه أصبح هناك قواعد تنظيمية ولوائح وقوانين تقول أن القطاع الخاص يحق له العمل فى هذا السياق، أصبح هناك بداية سيتم استطاعة الانطلاق منها، موضحًا أن الدولة المصرية بدأت تعمل على ملفات مثل تخصيص أراضي لمشروعات الرياح، بمساحات شاسعة والتي تصل حاليًا إلى حدود 30 ألف كم مربع، مخصصة للاستثمار في الطاقات المتجددة.