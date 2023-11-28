بلغاريا تقرر فتح مجالها الجوي أمام تحليق طائرة لافروف

أكدت السفارة الروسية في صوفيا أن سلطات بلغاريا سمحت بمرور طائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عبر أجوائها ليستطيع حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال المتحدث باسم هيئة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن فتح دول الاتحاد لأجوائها أمام طائرة لافروف لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

ومن المقرر أن يشارك سيرجي لافروف في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبيه يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.