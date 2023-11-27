قافلة جامعة المنيا التنموية تقدم خدمتها لأهالي قرية "منقطين" بمركز سمالوط



قدمت قافلة جامعة المنيا التنموية المتكاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، خدماتها المتنوعة لأهالي قرية "منقطين" التابعة لمركز سمالوط، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ومشاركتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري.

أعلن د. "عصام فرحات" أن جانب الخدمات الطبية للقافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 580 حالة من أهالي القرية في تخصصات "الاطفال، والنساء والولادة، والانف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والجراحة العامة، والروماتيزم والتأهيل، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام، والامراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية"، قام بها فريق من الأطباء الاخصائيين بكلية الطب البشري، إلى جانب صرف الادوية بالمجان من خلال الفريق الطبي لكلية الصيدلة.

وفي الجانب التوعوي، قدم فريق كلية التمريض عدد من الندوات حول "الفحص الذاتي للثدي، والاسعافات الأولية، والتعريف بمرض الالتهاب الرئوي"، إلى جانب الندوة التي قدمها فريق كلية التربية لطلاب ومعلمين المدرسة الاعدادية بالقرية حول "دعائم الصحة النفسية"، كما قام بتنظيم القافلة وتيسير دخول المرضي للعيادات طلاب كلية التربية الرياضية.

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