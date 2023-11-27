عبد الفتاح إبراهيم: الرئيس السيسي صنع تاريخًا لمصر الحديثة

هي واحدة من أقدم مدن مصر وكانت في الأصل مدينة فرعونية وفيها يوجد أقدم سد مائي في التاريخ بمنطقة وادي حوف، في وادى جراوى جنوب التبين في عصر ما قبل الاسرات.

وهبها الله مياهًا معدنية وكبريتية مما جعلها تلعب دورًا هامًا في مجال السياحة وجذب السياح الأجانب والعرب، وذلك لما لهذه المياه من أهمية كبيرة في علاج كثير من الأمراض المستعصية.

ونظرًا لأهمية هذا الموقع المتميز بحكم وجوده في ملتقى طرق نيلية وصحراوية والمساحة الكبيرة التى تشغلها، تلك المدينة هي حلوان فقد ضمت بين جنباتها بالإضافة إلى الأماكن السياحية والعلاجية المتعددة مجموعة هائلة من القلاع الصناعية ( مدنية وحربية ) مما جعلها في النهاية تمثل وبحق قلعة السياحة والصناعة.

بعث الالاف من عمال الغزل والنسيج اليوم الإثنين، من مدينة حلوان أقدم القلاع الصناعية وداخل مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج، رساله الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلنوا فيها دعمهم الكامل له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفتره رئاسية جديدة وتأيده في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة.

وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال جمال ادريس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، إن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات القادمة، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها، وتأكيدا علي ما حدث من تطوير في قطاع الغزل والنسيج تلك الصناعه التي تعد من أهم الصناعات، وذلك نظرا للعائد والدخل المادى الذى تكتسبة الدولة من هذا المنتج المحلى الذى يغزو دول العالم جميعا.

وأضاف ادريس، أن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان القضاء على فيروس سى الذى كان يهدد حياة المواطن، ومن هنا من قلب مدينة حلوان قلعة الصناعة فى مصر نحن جميعا عمال الغزل والنسيج سوف نقف أيام ١٠ و١١ و١٢ أمام صناديق الإقتراع فى حب مصر لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتح السيسى القائد والمطور العظيم.

فيما قال أيمن فتحي عضو هيئة مكتب الحمله الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعضو مجلس النواب السابق، إنه في ظل الظروف الراهنة والمحنة الصعبة التي تواجهها البلاد لا يوجد قائد قادر على سير سفينة الوطن سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فتحي أن الشباب حصلوا على مساحة كبيرة في الحياة السياسية نتيجة حرص واهتمام الرئيس بملف الشباب وتمكينهم بشكل ملموس على أرض الواقع، كما اهتم ايضا الرئيس السيسى بتطوير معظم الصناعات التقليدية وعلى رأسهم صناعة الغزل والنسيج فى جميع المحافظات وهذا أفضل دليل على حب الرئيس بالعمال وبصناعة بلده العزيزة.

وأوضح أن المشاركة في العملية الانتخابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز وضعها الداخلي لافتا إلى أن خروج المواطنين وخاصة عمال الغزل والنسيج كل فرد بأسرته وعائلته أمام اللجان الانتخابية مشهد وحدث يراه العالم بالكامل ويعطي انطباعا في نفوسهم عن الصورة الحضارية للمصريين، مما يعد نجاحا على المستوى الداخلي والخارجي مشيرا إلى أن العالم يراهن على وعي الشعب المصري تجاه هذا الاستحقاق الهام في تلك المرحلة الراهنة من عمر الوطن.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع تاريخًا لمصر الحديثة، مشيرا الي أن مصر مرت بالعديد من المحطات المهمه منذ عام 2014 وحتي الأن.

وقال رئيس نقابة الغزل والنسيج أن أهل الشر منذ عام 2014 تأمروا علي إسقاط مصر ولكن هيهات فهي محفوظه من الله سبحانه وتعالي حيث وهبنا قائد وزعيم تحمل الكثير وأخذ علي عاتقه العبور بمصر لبر الأمان.

وأضاف الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن ما بين تلك المخططات والنهوض والبناء بات هناك حكايات وقصص تروي للأبناء والاحفاد كيف كان هناك رجالا شقوا الجبال للإعمار وإقتحموا الصحراء لمد شبكات الطرق كيف خضنا حربًا ضاريه للقضاء علي الأرهاب وكم فقدنا من شهداء للحافظ علي أمن مصر الداخلي والخارجي.

وأوضح إبراهيم أن كل هذا لم يأت هذا من فراغ ولا محل صدفة إنما أتى برؤية ثاقبة، وبامتلاك القيادة السياسية أدوات ومقومات النجاح لتنتقل مصر إلى مكان آخر في تشكيل المعادلة الدولية، اقتصاديا، وسياسيا.

وطالب رئيس نقابة الغزل والنسيج من العمال أن يعوا جيدا حجم التحديات التي تمر بها مصر، قائلا: وليه هنتختار الرئيس السيسي؟،

علشان الحد الادني للاجور - علشان قانون العمل الجديد - علشان خطة تطوير الغزل والنسيج بتكلفة 55 مليار- علشان منظومة التأمين الطبي الشامل لكل افراد الاسرة – علشان مبادرة حياة كريمة، واقتبس من كلمة الرئيس " العفي محدش بيأكل لقمته" علشان كده نوع الرئيس مصادر السلاح لقواتنا المسلحه عشان ميبقاش صباعنا تحت درس حد كل ده وأكثر بس علشان نكمل المسيرة ونكمل المشوار.

ووجه الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج العمال الي ضرورة المشاركة الإيجابيه والنزول أيام 10،11،12 باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا هامًا وحق دستوريًا لنؤكد للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم خلف قائدهم لإستكمال مسيرة التنميه وبناء الجمهورية الجديده

جدير بالذكرأن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية

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