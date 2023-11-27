استمرار حبس المتهمين بتقليد العملات الأجنبية بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، استمرار حبس تشكيل عصابى، تخصص فى تقليد العملات الأجنبية والوطنية، وترويجها بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح" وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته "جهاز "لاب توب"، طابعة ألوان، 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة، عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها، مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.