«السبكى»: مذكرة تفاهم لتعزيز التوعية الصحية حول أمراض القلب وتصلب الشرايين

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الادوية، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع البروتوكول، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور محمد صبري، مدير قطاع دعم الأسواق ووحدة توفير الدواء بالشركة ، ممثلًا عن الشركة، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم ، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة في تعزيز قدرات مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في مجال علاج أمراض القلب وتصلب الشرايين والكشف المبكر وتوعية المواطنين حول الوقاية منها، لافتًا إلى أن الأمراض القلبية تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع، وأن توفير التدريب المتخصص وتعزيز الوعي الصحي سيسهمان في تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من انتشار هذه الأمراض.

وأكد السبكي، أهمية التعاون الاستراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة في استمرارية تحسين الرعاية الصحية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الشراكات الفعالة تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية ذات المكانة المتميزة لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين وفق أعلى معايير الجودة العالمية لينعموا بحياة أكثر صحة كركيزة أساسية لتحقيق خطة الدولة في التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وعبر الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مهمة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة نوفارتس في إطار التزام الهيئة بتعزيز الرعاية الصحية ورفع مستوى الكفاءة في مجال علاج أمراض القلب والكشف المبكر وتوعية المواطنين حول الوقاية منها، لافتًا إلى أن هذه الشراكات الفعالة تسهم في مواصلة طموح الهيئة الذي لا حدود له ونجاحها المستمر في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية وتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بأعلى معايير الجودة العالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

وتابع الدكتور محمد صبري، مدير قطاع دعم الأسواق ووحدة توفير الدواء بنوفارتس مصر: في نوفارتس، تتمثل رؤيتنا في الإسهام في إحداث تغيير إيجابي ودائم للأجيال القادمة، وأن نكون شريكًا موثوقًا به في المجتمعات التي نخدمها، ونحن فخورون للغاية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتسخير قدراتنا المجتمعة للحد من عبء أمراض القلب وتصلب الشرايين في مصر والمساعدة على تحسين جودة حياة المرضى، ومن خلال معرفتنا ومواردنا المشتركة، يمثل تعاوننا نهجًا مبتكرًا نحو تعزيز صحة المرضي لا يعتمد على العلاج فقط، بل يشمل كذلك الحد من أمراض القلب وآثارها، إن أمراض تصلب شرايين القلب من أكثر أمراض القلب خطورة، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في علاج أمراض القلب تعمل نوفارتس على خفض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في العقود القادمة، لتحقيق رؤيتنا الطموحة لعالم خالي من تلك الأمراض بما يتيح للمرضى الاستمتاع بحياة صحية لفترات أطول.

تجدر الإشارة، إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريةوالوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز".