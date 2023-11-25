متحدث الخارجية: الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري يبدأ غدا جولة أخرى مكوكية مع أعضاء اللجنة العربية الإسلامية التي شكلت من القمة العربية الإسلامية؛ للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بإسبانيا.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تنتقل بعد ذلك إلى نيويورك؛ للمشاركة في جلسة مجلس الأمن.

وأضاف أن كل هذا الجهد، يصب في هدف واحد، وهو محاولة الوصول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة، والعمل على دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ولا ينقطع، ثم بدء وضع تصور فيما يخص القضية الفلسطينية بشكل جاد.

وأشار إلى أن مرحلة البحث عن جهود إعادة إعمار قطاع غزة سابق لأوانه، لأن الوضع الإنساني هناك خطير للغاية والقصف الإسرائيلي كان موجودا وهناك تهديد باستئناف القصف بعد انتهاء المدة، ومن ثم لا بد من وجود وقف إطلاق نار كامل، وهذا هو السبب الذي تتمسك به مصر والدول العربية والإسلامية والكثير من الدول الأوروبية.