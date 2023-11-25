السياحة: 23% زيادة في أعداد السائحين عن المستهدف.. نتوقع استقبال 18مليونا في 2024

أكد عمرو القاضي ، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الأعداد حتي الأسبوع الحالي قد زادت بنسبة 15 ٪ عن العام الماضي لتسجل بنهاية ديسمبر المقبل 23 ٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمستهدف تحقيقه في ظل الظروف الحالية 30 ٪، مستهدف زيادة أعداد السائحين إلي 18 مليون سائح موسم 2024.

وأشار إلي أن قطاع السياحة قد أثبت قدرته خلال السنوات الماضية علي التعامل مع الأزمات المختلفة التي واجهها مع عودة الحركة سريعاً أقوي بكثير عن الدول المنافسة لمصر ومنها (؛الأردن وإسرائيل وقبرص والمغرب ) .

وأشار إلي أن وزارة السياحة عملت علي ملف دعم شركات الطيران وحرصت على عدم إلغاء أية رحلات طيران بعودة برنامج تحفيز الطيران وزيادة المخصصات له وعمل الحملات الترويجية المشتركة لتنشيط السياحة في شرم الشيخ وغيرها خاصةً مع قيام العديد من شركات الطيران بتسيير خطوط جديدة ومنها مصر للطيران.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على 10 حملات مشتركة في ( ايطاليا وروسيا وامريكا) وأيضا على مستوي الرحلات التعريفية والتي أصبحت رحلات تفقدية بجانب الاتفاق مع شركة العلاقات العامة على استضافت إعلاميين وصحفيين و بلوجرز لعمل رحلات وزيارات تفقدية سياحية لمصر.

و اشار عمرو القاضي، الي أنه جاري تحويل سياحة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية إلي ما يعرف بالسياحة الروحانية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل علي 3 مشروعات كبرى ضمن مسار العائلة المقدسة و مزارات آل البيت والترويج لتطوير جبل الطور وأيضا أعمال التطوير في وادي النطرون، مضيفاً ان هناك اهتماما كبيراً بمشاركة شركات السياحة والشركات المتخصصة بفاعلية في المعارض السياحية الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور فاروق ناصر – رئيس اللجنة ، بحضور ومشاركة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية ، و غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة و عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي لقطاع السياحة في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، وتأثيرها على السياحة الوافدة لمصر.

من جانبه ، أشار الدكتور محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلي أهمية رفع مستوي الشقق الفندقية في شرم الشيخ ومراجعة معايير تصنيف الغرف الفندقية، ودعم ثقافة تملك الاجانب للشقق الفندقية أو تأجيرها بجانب تمويل زيادة أعداد الغرف بفائدة بسيطة بما يهدف علي الوصول إلى 50 الف غرفة خلال 4 سنوات بتكلفة حوالي من 200 الي 250 الف دولار للغرفة هذا بالإضافة إلى الغرف الفندقية التي تحتاج لاستكمال والتي تمثل حوالى 25 الف غرفة، مقترحا إنشاء بنك ائتمان سياحي ملم بالتحديات واحتياجات القطاع.



ولفت محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة، الي ضرورة الاهتمام بالنقل السياحي ودعم استيراد سيارات الليموزين خاصة بعد إلغاء حد الإعفاء الجمركي للشركات التي أصبحت تعاني من ارتفاع سعر المركبات السياحية والنقل السياحي.

كما طالب الاعضاء بتمويل إعادة تشغيل الفنادق والإسكان السياحي تحت الإنشاء والتي تبلغ عددها 250 ألف غرفة، وتمويل الفنادق التي وصلت نسبة تنفيذها 50%بجانب تسهيل الحصول على التصاريح و الموافقات لإعادة التشغيل.

قال محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشقق الفندقية غير مفهومة حتى الآن في مصر وتعامل على أنها شقق مفروشة ،

و أضاف أنه لابد من إجراء تحركات لتغيير ثقافة التعامل مع الشقق الفندقية. ولفت إلى أن المستوي المقدم في هذا النوع من الإقامة في بعض المقاصد السياحية المصرية متدني للغاية ويحتاج إلى مراجعة.

كما طالب المشاركون بتقنين تعامل المرور مع النقل السياحي وتسهيل استيراد سيارات السياحة للقطاع السياحي، بجانب السماح باستيراد الاتوبيسات السياحية المستعملة عامين مع الالتزام الكامل باشتراطات المرور حيث أن أعداد الاتوبيسات في القطاع تقدر فقط بنحو 3500 أتوبيس.

ولفت عيسى أن نادي السيارات والرحلات المصري يسعي الي إعادة إحياء سياحة الفورمولا والسيارات الكلاسيك في مصر، مشيراً إلى النادي في إطار احتفاله بالمئوية العام القادم دعا الوزير وقيادات وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة للمشاركة في دعم الاحتفالية والتي تحظي بحضور عالمي لنحو 200 مشارك بعائلاتهم في 80 دولة من أوروبا وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.