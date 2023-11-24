إصابة 6 في تصادم سيارة تابعة للأمن المركزي وميكرباص في الدقهلية

أصيب 6 مواطنين بطريق (المنصورة-جمصة) بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة تابعة لقوات الأمن المركزى أمام مديرية الأمن الجديدة بالمدينة المنصورة الجديدة وجري نقل المصابين إلي مستشفى جمصه المركزي.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الامن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصه وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وجري نقل المصابين الي مستشفي جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت ادارة البحث الجنائي بمتابعة حالة المصابين وتحديد هويتهم واحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.