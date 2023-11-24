أمن الدقهلية يضبط سيدتين تديران شبكة دعارة بجمصه

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط شبكة دعارة مكونة من سيدتين تقيمان بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وذلك بعد قيامهما بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والترويج لهما لممارسة الرذيلة بمقابل أجر مادي 500 جنيه فى الساعة حال تواجدهما بمنطقة آمون بمدينة جمصة.

وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام كلا من "منار.ا.ع"، 45 عاما، ربة منزل ومقيمة مدينة المنصورة وهبه. م.م"، 40 عاما، ربة منزل ومقيمة المنصورة، بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والترويج لهما لممارسة الرذيلة واستقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما بمنطقة آمون بمدينة جمصة باستيقاف المارة لممارسة الرذيلة بمقابل أجر مادى 500 جنيه وبحوزتهما 4 هواتف محمولة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5253 جنح قسم جمصة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.