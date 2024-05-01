ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غدًا.. وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق رالي الفراعنة الدولي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل رالي الفراعنة الدولي في مصر والذي تقام منافساته خلال الفترة من (٢-٨) مايو الجاري، وكذا الإعلان عن البطولة العربية للدراجات النارية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات النارية، غداً الخميس، تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لهذه الفعاليات الرياضية المهمة، وأثرها في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، والترويج للسياحة في مصر من خلال هذه الفعاليات.

من جانبه أشاد إبراهيم فريد رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية بدعم الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك دعم وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية للبطولة، مؤكداً أن مصر دائماً جاهزة لاستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية سواء على الصعيد القاري أو العالمي.

ومن المقرر أن يشارك في رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية والبطولة العربية للدراجات النارية 10 دول وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، جنوب إفريقيا، تايوان، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين ليبيا"، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف والناقل الرسمي للرالي ريسبكت تورز، ويشارك  منتخب مصر بعدد 7 لاعبين مصنفين ومرشحين للمنافسة على المراكز الأول.

رالي الفراعنة الدولي وزير الشباب المؤتمر الصحفي اشرف صبحي البطولة العربية احمد محمدي