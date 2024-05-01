غدًا.. وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق رالي الفراعنة الدولي

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل رالي الفراعنة الدولي في مصر والذي تقام منافساته خلال الفترة من (٢-٨) مايو الجاري، وكذا الإعلان عن البطولة العربية للدراجات النارية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات النارية، غداً الخميس، تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لهذه الفعاليات الرياضية المهمة، وأثرها في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، والترويج للسياحة في مصر من خلال هذه الفعاليات.

من جانبه أشاد إبراهيم فريد رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية بدعم الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك دعم وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية للبطولة، مؤكداً أن مصر دائماً جاهزة لاستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية سواء على الصعيد القاري أو العالمي.

ومن المقرر أن يشارك في رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية والبطولة العربية للدراجات النارية 10 دول وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، جنوب إفريقيا، تايوان، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين ليبيا"، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف والناقل الرسمي للرالي ريسبكت تورز، ويشارك منتخب مصر بعدد 7 لاعبين مصنفين ومرشحين للمنافسة على المراكز الأول.