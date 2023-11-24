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الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدقهلية تتصدر المحافظات بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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اعلن الدكتور  شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  عن أن المحافظة احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية  بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظه لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  و الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

كما تقدمت الادارة المركزيه للامراض المتوطنه بالوزارة بالشكر والتقدير للاداره العامه للمتوطنه واداره البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالادارات الصحيه.

واشادت الدكتورة  اماني الحبشي مدير الاداره المركزيه للأمراض المتوطنه بالوزاره ود عفاف ابراهيم مدير الاداره العامه للبلهارسيا والطفيليات المعويه بالوزاره بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الاشراف بالادارات.
وأوضح مكين أنه جرى فحص  45 الف مواطن بنسبه 101 ٪ من المستهدف وذلك في  الفترة من20 أغسطس  وحتى 20نوفمبر حيث تم المسح تحت اشراف الدكتورة عبير  عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحرعلى مدير الاداره العامه للامراض المتوطنه بالمديريه والدكتور  محمد عماد مدير ادارة البلهارسيا بالمديريه وفريق من المراجعين المتميزين باداره البلهارسيا وفرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

ومن جانبه اعرب وكيل الوزارة عن شكره  للاداره العامه للمتوطنه وفرق العمل باداره البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالادارات الصحيه متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

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الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القرى الريفية بالدقهلية