تخفيضات مستمرة مع بلاك فراى داى وراء ارتفاع مؤشرات المبيعات العالمية

تصل الخصومات خلال موسم البلاك فرايدي المستمر حتى 30 نوفمبر الجاري إلى 75% على فئة الأزياء سواء الرجالي أو الحريمي والأطفالي وبالنسبة لمنتجات الصحة والجمال تصل النسبة إلى 70% والسوبر ماركت 50%.

أما الأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية فيمكن لمن يريد الشراء وخلال فترة الحملة يستمتع العملاء بعروض أخرى من خلال flash sales العروض اليومية والعروض اللحظية وأيضا عروض اليوم الواحد مع إمكانية الحصول على مزايا الكاش باك والاشتراك في المسابقات والألعاب.

يشارك في حملة البلاك فرايدي أكثر من 100 علامة تجارية مصرية تعرض أكثر من 20 ألف منتج لاقت إقبالًا منقطع النظير من جانب العملاء لشراء المنتجات والسلع المحلية الصنع وبلغت نسبة زيادة الإقبال وتخفيضات سخية في «بلاك فرايداي» الأميركي وتوقع مبيعات قياسية رغم مؤشرات اقتصادية مقلقة.

يتوقع أن تسجل المبيعات أرقامًا قياسية في نسخة 2023 من يوم التسوّق الأميركي الشهير «بلاك فرايداي» الذي بات نموذجًا يقام مثله في دول عدة من العالم إذ يشهد تخفيضات كبيرة تناسب الزبائن الباحثين عن الشراء بأسعار مغرية في ظل وضع اقتصادي كلي مثير للقلق.

وقدر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بأكثر من 182 مليونًا عدد الذي سيقبلون على الشراء من المتاجرأو عبر الإنترنت

ويرجح أن يبادر السواد الأعظم من هؤلاء (نحو 130 مليونًا) إلى الشراء الجمعة في إطار الـ«بلاك فرايداي» الذي درجت العادة تاريخيًا على أن يكون يوم أكبر التنزيلات.