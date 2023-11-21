مدير تعليم القاهرة يتابع ختام البرنامج التدريبي "تعزيز الوعي المجتمعي"

تفقد ياسر أنس مدير التعليم عام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مدرسة أملاك ٣ الثانوية بنين التابعة لإدارة السلام التعليمية، وفقاً لتوجيهات ايمن موسى مدير عام المديرية.

وكان في إستقباله حاتم ممدوح مدير عام الإدارةوتابع سيادته فعاليات ختام البرنامج التدريبي (تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي) .

وأكد أن الهدف الأساسي من التدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي .

أدار التدريب ياسر عبد الستار، وقد أثنى على الجهد المبذول من القائمين على التدريب، وعلى هامش الزيارة تفقد ملعب المدرسة والمصلى التى إقامتها حديثاً .

وفي الختام توجه بالشكر إلى مدير عام الإدارة ومدير المدرسة وجميع العاملين بها لجهدهم الواضح في الإرتقاء بالعملية التعليمية.