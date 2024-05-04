"كونتكت المالية القابضة" توقع اتفاقية شراكة مع "أوراكل" لتعزيز النجاح فى الأعمال

أعلنت "كونتكت المالية القابضة"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أوراكل"، العالمية في مجال التكنولوجيا. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين أداء واستقرار وتوسع التطبيقات المهمة لعمليات "كونتكت".

وقعت الاتفاقية في مقر "كونتكت المالية" بالقاهرة، وتعد علامة فارقة في شراكة تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث تظهر التزام "كونتكت" بتطوير أعمالها وإحداث الابتكار من خلال استغلال تقنيات "أوراكل".

من خلال الاستثمارات التكنولوجية، تركز "كونتكت" بشكل خاص على حلول "أوراكل"، بما في ذلك حلول قواعد البيانات، مما وضعها في طليعة عصر الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لـ "أوراكل"، تمكنت "كونتكت" من تحسين كفاءة عملياتها وإدارة بياناتها بشكل أفضل وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وقال باسل مبارك، العضو المنتدب لشركة "أوراكل" مصر: "تساعد تقنية أوراكل "كونتكت المالية القابضة" على دفع الابتكار ونمو الأعمال، مما يمكنها من تعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم خدمات متفوقة لعملائها."

وأضاف أحمد عبدالحكيم، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في "كونتكت المالية القابضة": "نحن متحمسون للتعاون مع "أوراكل" لتحسين بيئة التشغيل لدينا وضمان أعلى مستويات إدارة البيانات وقابلية التوسع والأداء."

وأكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتكت المالية القابضة": "يبرز التعاون بين "كونتكت" و"أوراكل" الأهمية الاستراتيجية للاستفادة من التكنولوجيا لدفع نمو الأعمال."