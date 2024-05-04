مباحثات روسية تركية بإسطنبول بشأن الوضعين في أوكرانيا وغزة

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ونظيره التركي بوراك أكجابار محادثات ثنائية؛ لمناقشة الوضع في أوكرانيا وقطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أنه تم خلال المحادثات، التي جرت في اسطنبول، التركيز "بشكل كبير على الوضع الحالي حول أوكرانيا وفي منطقة البحر الأسود والحاجة إلى وقف إراقة الدماء بشكل عاجل في قطاع غزة والتوصل إلى حل دائم للصراع على أساس الدولتين".

كما جرت مناقشة متعمقة للقضايا العامة لعمليات الأمم المتحدة مع التركيز على عمل أجهزتها الرئيسية مجلس الأمن والجمعية العامة بما في ذلك أهداف الإصلاح والتحضير لقمة المستقبل المقبلة.

ووفقا للخارجية الروسية؛ فإن المسؤولين الروس والأتراك تبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الملحة مثل التسويات الإسرائيلية الفلسطينية والقضية القبرصية، والوضع في سوريا وليبيا، مع التركيز على تنفيذ ولايات هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت الوزارة: "تم أيضا بحث عدد من الموضوعات الثنائية.

وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة وتطوير التعاون المثمر".