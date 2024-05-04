وزير الشباب يتفقد نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ، وذلك للوقوف على أنشطة النادي وتطوراته، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للشباب في مختلف المجالات الرياضية.

حيث بدأ وزير الشباب والرياضة جولته بافتتاح الملعب القانوني في النادي "ملعب اللواء محمد الجافي" بعد تطويره، وتفقد منشآت النادي ومنها "صالة الجمباز، حمام السباحة النصف اولمبي، ملاعب كرة القدم والتنس وكرة الطائرة، الفندق والمبني الإداري للنادي".

كما تفقد وزير الشباب والرياضة المشروعات التي تنفذها الوزارة مثل مشروع "الف بنت.. الف حلم"، معسكرات رياضة من أجل التنمية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وايضا مبادرة "دوّي" وﻫﻲ المبادرة الوﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت والتي تقام ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وأكد الوزير على أهمية دور نادي الرياضات البحرية في تنمية الحركة الرياضية في مدينة شرم الشيخ، ودعمه للشباب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، كما أشاد بمرافق النادي الحديثة وتنوع أنشطته، والتي تلبي احتياجات الشباب في جميع الفئات العمرية.

واشار وزير الشباب والرياضة إلي دور المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال استغلال قدراتهن في مختلف المشروعات بما يعكس التفوق والإبداع الذي يمكن تحققه الفتيات في كافة المجالات وهي دائما ما تقدم نموذج قادر على إلهام الأجيال الصاعدة لتحقيق اهدافهن والمساهمة في تطوير قدراتهن من أجل مستقبل مستدام.