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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

تفاصيل "مجزرة" جديدة بمدينة طولكرم الفلسطينية

مراسلة قناة القاهرة
مراسلة قناة القاهرة الاخبارية
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قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إنه سقط 6 شهداء بمدينة طولكرم الفلسطينية، بسبب إطلاق وابل من الرصاص وعدد من الطلقات المدفعية لمنزل بمنطقة "دير الغصون".

وأشارت إلى أن المنزل كان مكتظًا بعدد من الفلسطينيين، مضيفة أن تحت الأنقاض عددًا كبيرًا من سكان هذا المنزل، فلم تتضح الصورة حتى الآن من قِبل التقرير الرسمي الفلسطيني.

وأضافت أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي ساهمت في هدم عدد من المنازل المجاورة للمنزل المحاصر فيه عدد من الشباب الفلسطيني، مؤكدة أن الكثير منهم لم يعرف هويتهم.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي، أكد في بيان رسمي أن من ضمن المحاصرين في المنزل، شابين كانا سببًا في عدد من عمليات الطعن والقتل الفترة الماضية.

الاحتلال الإسرائيلي المحاصرين تحت الانقاض جرافات الاحتلال الإسرائيلي طولكرم مجزرة جديدة