إسرائيل لن ترسل وفدا للقاهرة حتى ترد حماس على الصفقة المقترحة بشأن الرهائن

قال مسؤول إسرائيلي، إن وفدا إسرائيليا لن يغادر إلى القاهرة حتى يجرى تلقي رد من حماس بشأن صفقة رهائن محتملة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم السبت.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن مصادر إسرائيلية رفيعة قالت: "إذا أرسلنا وفدا برئاسة رئيس الموساد إلى القاهرة، فسيكون ذلك مؤشرا على تطور إيجابي فيما يتعلق بإطار مفاوضات الرهائن الجارية."

وقد انخرطت إسرائيل وحماس في العديد من مفاوضات الرهائن بوساطة العديد من الجهات الأجنبية، أهمهم مصر وقطر، ومع ذلك، لم يثبت أي منها نجاحها منذ صفقة الرهائن الأولية في شهر نوفمبر الماضي.