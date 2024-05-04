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السبت 04 مايو 2024
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فضائيات

استشاري تثقيف غذائي: الفسيخ والرنجة يحتويان على بكتيريا نافعة.. وتناولهما ليس جريمة

الدكتور مجدي نزيه
الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي
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قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، "إن تناول الفسيخ والرنجة ليس جريمة، وإحنا كنا فاهمين الأمر غلط".

وتابع مجدي نزيه في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "القدماء المصريون هم من اخترعوا الفسيخ، والملوحة اختراع مصري أصيل".

وأكمل: "جسم الإنسان به صراع بين البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة، وما يتناوله الإنسان يحدد المنتصر في هذا الصراع".

ونوه الدكتور مجدي نزيه بأن: “البكتيريا النافعة متواجدة في الأسماك المملحة والمخللات والبليلة” مضيفا: ”يجب أن تكون طرق إعداد الفسيخ سليمة وصحية".

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