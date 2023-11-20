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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الاصلاح والتأهيل
مراكز الاصلاح والتأهيل
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قرر وزارة الداخلية منح جميع النزيلات “زيارة إستثنائية” خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2023 حتى 10/12/2023.. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
وتحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة إستثنائية لنزيلات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
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