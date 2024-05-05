الدوري الانجليزي.. تشكيل هجومي لبرايتون في مواجهة أستون فيلا

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على لعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق برايتون، كالتالى:

حراسة المرمى: بارت فيربوغين.

خط الدفاع: جويل فالتمان، إيغور خوليو، لويس دينك.

خط الوسط: آدم وبستر، فاكوندو بونانوتي، بيلي جيلمور، باسكال غروز.

خط الهجوم: جواو بيدرو جيونغيورا، داني ويلبيك، سيمون ادينجرا.



ويحتل فريق استون فيلا المركز الرابع برصيد 67 نقطة، بينما برايتون فى المركز الـ 13 برصيد 44 نقطة.