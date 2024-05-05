مصرع شخص دهسه لودر في الوادي الجديد

كشفت الجهات الأمنية عن هوية جثة عثر عليها بأرض زراعية شمال مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتبين أن هوية الجثة لشخص يدعي " مهران على مهران" 65 عامًا، وعثر على جثته ملقاة داخل مزرعة بمنطقة " عزب القطارة" التابعة لقرى المنيرة بمركز الخارجة، فيما انتقلت وحدة مباحث قسم الخارجة لموقع الجثة لمعاينتها وتحديد أسباب الوفاة وإجراء التحريات اللازمة عن ملابسات الواقعة.

وكان قد عثر مواطن اليوم الاحد، على جثة مسن، متوفى داخل أرض زراعية بمنطقة زراعية شمال مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين ورود بلاغ من مواطن للجهات الأمنية بوجود جثة مسن في أرض زراعية بمنطقة عزب " القطارة" التابعة لقرى المنيرة شمال مدينة الخارجة.

جرى إخطار قسم شرطة الخارجة ووحدة المباحث والتي انتقلت لموقع العثور على الجثة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بإعداد تقرير عن بيانات المتوفى وسبب الوفاة ووضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.