الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخشى برايتون بتشكيل متحفظ

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق استون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برايتون، بعد قليل على لعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

جاء تشكيل فريق أستون فيلا، كالتالى:

حراسة المرمى: روبين أولسين.

خط الدفاع: دييغو كارلوس، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: ليون بايلي، دوغلاس لويز، جون ماكجين، مورجان روجيرس، موسى ديابي.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

ويحتل فريق استون فيلا المركز الرابع برصيد 67 نقطة، بينما برايتون فى المركز الـ 13 برصيد 44 نقطة.