التوعية بأحكام قانون العمل ومكافحة الفساد بالمنيا.. صور

نظمت إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا ، بالاشتراك مع مكتب عمل المنيا الجديدة ، ندوة توعية للعاملين بمصنع المنيا جاز بالمنطقة الصناعية ، بحضور 23 من العاملين بالمصنع .

تناولت الندوة شرح أهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الطوارئ والإخلاء ، والتغيرات المناخية ، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية ، وكذلك شرح كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وساعات العمل الإضافية والإجازات ، وذلك فى إطار سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وكذلك الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص موضوعات السلامة والصحة المهنية وأحكام التشغيل داخل المنشآت للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .



وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ،أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف المنشآت العاملة فى قطاعات المحافظة للحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

وأضافت مدير المديرية ، انه جرى أيضاً تنظيم ندوة توعية للعاملين بالمديرية ومناطقها بعنوان مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى ، وقامت بشرح موضوعات الندوة المتمثلة فى (الفساد الادارى و أساليبه وطرق مكافحته) تريزه سلامة مدير وحدة الصناديق ، وعزة الجندى مدير إدارة شئون المرأة ، بحضور 13 من مديري الإدارات ومديرى المناطق.

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