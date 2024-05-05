لقاء توعوى فى مجال السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ، وبدعوة كريمة من إدارة شركة سيناء للأسمنت الأبيض.

تناولت الندوة أهمية السلامة والصحة المهنية في توعية العاملين بالمنشآت والشركات الصناعية ذات الخطورة والكثافة العملية ، وضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمقاولين والزائرين لمواقع العمل ، وذلك بحضور 68 من العمال والمهندسين والفنيين والإداريين ، وقد جرى التأكيد في الاحتفالية على ضرورة التوجيه بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين والمنشآت من المخاطر ، حيث تعتبر هذه الاحتفالية فرصة لزيادة الوعي بمتطلبات السلامة والصحة المهنية كجزء لا يتجزأ من عملية التحسين المستمر الذي تقوم به الشركات لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء ، ان تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة. وأضاف مدير المديرية ان الفعاليات تضمنت كلمة لمدير الشركة عن طريق الفيديوكونفرانس رحب فيها بالحضور وهنأهم باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وكلمة لمدير المصنع تناول خلالها التحديث المستمر لعملية السلامة والصحة المهنية داخل المصنع بما يتوافق مع شروط وأهداف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما ألقى مدير المديرية كلمته حول دور مديرية العمل في التوجيه والرقابة داخل المنشآت الصناعية طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 واهمية تأمين بيئة العمل بما يحقق حماية الأرواح وحماية الممتلكات إلى جانب حماية المجتمع من الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن حوادث العمل ، وحاضر خلال الندوة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية الكيميائي عبدالمنعم محمود دياب ، والذى قدم محاضرة حول اهمية السلامة والصحة المهنية بصورة عامة ، كما دارات مناقشات بين الحضور من المهندسين والفنيين والإداريين والقائمين على الندوة عن اهمية التزام العامل داخل المصنع باهمية دور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الارواح والممتلكات.

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