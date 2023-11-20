مدرب سيدات سلة الأهلي: حققنا «سوبر السلة» عن جدارة

عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على ‏حساب الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بختام منافسات البطولة.‏

وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة ‏الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.‏

وأشار إلى أن الكابتن الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته ‏الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.‏

وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن ‏خسارة لقب دوري المرتبط.