مدرب سيدات سلة الأهلي: حققنا «سوبر السلة» عن جدارة

عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بختام منافسات البطولة.
وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.
وأشار إلى أن الكابتن الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.
وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن خسارة لقب دوري المرتبط.