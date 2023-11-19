روبيرتو فيرمينو يفقد مصدر إلهامه

فجعت أسرة كرة القدم العالمية، بوفاة والد البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة السعودي، عن عمر يناهز 62 عامًا.

أصيب والد فيرمينو بنوبة قلبية مفاجئة، أثناء رحلة عائلية إلى دبي الإماراتية، ليفارق عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا.

كان والد فيرمينو، المعروف باسم “بابا فيرمينو”، داعمًا كبيرًا للاعب، وكان مصدر إلهام له في مسيرته الكروية.

نشأ فيرمينو في أسرة فقيرة في البرازيل، وكان والده يعمل سائقًا لسيارة الأجرة، وكان يوفر له الدعم المادي والمعنوي، حتى تمكن من تحقيق حلمه باللعب كرة القدم.

وأصدر فيرمينو مؤخرًا سيرته الذاتية عن سنواته في ليفربول، والتي وصف خلالها والده ببطل طفولته ومصدر الإلهام والمثال الذي يُحتذى به، وكتب في سيرته الذاتية، أن والده كان مصدر إلهام له في كل شيء، وأنه علمه كيفية أن أكون رجلًا قويًا ومسؤولًا، وساعده على تحقيق حلمي باللعب كرة القدم.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن أسرة الوالد تحاول الاتصال بالسفارة البرازيلية في دبي، من أجل إحضار الجثة إلى البرازيل، حيث مثواه الأخير.