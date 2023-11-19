محافظ دمياط تعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا للتعامل مع الأمطار

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ التى تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الانحاء منذ فجر هذا اليوم.

وواصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع .

وشهدت محافظة دمياط ، صباح اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.



وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط حيث شهدت المحافظة هطول امطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في بوغاز عزبة البرج في دمياط.



من جانبها ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.



استقبل ميناء خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة رغم هطول امطار غزيرة على محافظة دمياط بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22961 طن تشمل : 616 طن ملح و 9090 طن رمل و 7870 طن يوريا و 800 طن علف و 4585 طن بضائع متنوعة .