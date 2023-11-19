ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعي آية، حول إن لديها وديعة فى البنك، وتريد أن تحصل على قرض بضمان الوديعة، لشراء شقة، فما حكم الشرع؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لشراء شقة بضمان الوديعة، فى الغالب بيكون فى عقد تمويل، فالبنك يقوم بتسديد الشقة من ريع الوديعة، لكن المال الذى يدفع فى أقساط سنوية أو نصف سنوية بتكون من الوديعة، وفى هذه الحال لا يوجد مانع شرعي فيه".

وتابعت: "فى حال التعامل فى فيزا المشتريات، عليه أن يقوم بالسداد قبل أن يصبح فوائد، ومن الخطأ أن تؤجل السداد حتى لا ينزل عليك فوائد".