مونديال 2026.. محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام سيراليون

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيراليون بعد قليل على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بتصفيات قارة افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على جيبوتي بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي، بينما تعادل منتخب سيراليون مع أثيوبيا سلبيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.