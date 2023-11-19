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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 83 محضرا مخالفا خلال حملة مكبرة لرفع الاشغالات في مركزين بالمنيا

تحرير 83 محضرا مخالفا
تحرير 83 محضرا مخالفا خلال حملة مكبرة لرفع الاشغالات
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الاشغالات من حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الأحد حملات مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10محاضر إشغال للمحال التجارية والمقاهي المخالفة بهدف خلق سيولة مرورية أمام المواطنين بأحياء مدينة المنيا .

وفى مركز بنى مزار، قامت الوحدة المحلية بتكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، حيث تم تحرير73محضر إشغال طريق بـ “شارع بورسعيد “، منها 11 محضر إشغال، و62 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

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