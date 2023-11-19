شكري: الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، لولوة الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، في إطار الزيارة التي تجريها وزيرة الدولة لإيصال المساعدات القطرية لمطار العريش ومعبر رفح، بحسب بيان صادر عن السفير أحمد أبو زيد، متحدث الخارجية المصرية.

وتناولت المناقشات بين الوزيرين سبل تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ أكد "شكري" أن الكارثة الإنسانية التي تحيط بسكان قطاع غزة تتطلب دخول المساعدات بشكل كامل وآمن ومستدام، منوهًا لأهمية عدول قوات الاحتلال الإسرائيلي عن تعمد حجب جزء من المساعدات أو تأخير دخولها للتضييق على سكان القطاع، وخلق أوضاع غير محتملة للفلسطينيين في غزة.

وتبادل الوزيران التقييم حول التحركات والاتصالات التي تضطلع بها مصر وقطر على مسار وقف الحرب في غزة، إذ أكدا حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، واضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت المدنية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة محاسبة مرتكبيها، وامتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ومن جانبها؛ أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، حرص الدوحة الكامل على التنسيق والعمل مع مصر، في إطار وحدة الهدف الخاص بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، وضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون شروط أو معوقات.

كما أعربت عن استعداد قطر للتنسيق الوثيق مع مصر من أجل تنفيذ قرار القمة العربية/ الإسلامية الأخير، وحرص وزير خارجية قطر على المشاركة مع أشقائه أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من جانب القمة، لتنفيذ المهام الخاصة بالتواصل مع الدول المؤثرة والضغط الدولي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

وأعرب "شكري" عن تقدير مصر البالغ للجهود التي تضطلع بها دولة قطر، للعمل على حل أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية، والتقدير للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن.