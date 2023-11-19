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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل : حصر جديد للعمالة غير المنتظمة بمشروعات أسوان

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قالت وزارة العمل في بيان لها ان مديرية العمل بمحافظة اسوان شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذى يقوم بتنفيذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوازرة الدفاع، وذلك لحضر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها،حيث ان المشروع يقوم باستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه جرى تنظيم الزيارة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحات وزير العمل للمديريات بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل اسوان انه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة، ومدير مكتب عمل أسوان، وباحثين بإدرة العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع.

كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء اشرف عطية محافظ اسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة ومؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

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