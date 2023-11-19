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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

فريد زهران: «الفيوم من أفقر 5 محافظات بمصر رغم مواردها المتنوعة»

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران
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قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الفيوم من أفقر 5 محافظات بمصر رغم مواردها المتنوعة، متابعًا: «الناس تعبانه وبتشتكي، الغلاء أتعب الجميع».


وأضاف «زهران» خلال مؤتمره الجماهيري بمحافظة الفيوم، أن مصر أصبحت طاردة لرجال الأعمال والمستثمرين بسبب سوء الإدارة التي أوصلتنا لما نحن فيه.


وأكمل «زهران»: "هذا النظام لابد أن يتغير لأننا أمام مشاكل كبيرة، إذ أن مصر استدانت وتضاعفت ديونها ".


وتابع:  "الطريق الوحيد للتغيير الآمن والسلمي والديمقراطي هو هذه الانتخابات". 


وقال «زهران»، إنه ليس معقولًا أن نبني مسارًا ديمقراطيًا وهناك محبوسين على ذمة قضايا رأي.

واختتم «زهران»، قائلًا: «أدعوكم لاختيار بديل».

المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران الانتخابات الرئاسية