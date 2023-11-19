فريد زهران: «الفيوم من أفقر 5 محافظات بمصر رغم مواردها المتنوعة»

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 12:21 ص

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الفيوم من أفقر 5 محافظات بمصر رغم مواردها المتنوعة، متابعًا: «الناس تعبانه وبتشتكي، الغلاء أتعب الجميع».



وأضاف «زهران» خلال مؤتمره الجماهيري بمحافظة الفيوم، أن مصر أصبحت طاردة لرجال الأعمال والمستثمرين بسبب سوء الإدارة التي أوصلتنا لما نحن فيه.



وأكمل «زهران»: "هذا النظام لابد أن يتغير لأننا أمام مشاكل كبيرة، إذ أن مصر استدانت وتضاعفت ديونها ".



وتابع: "الطريق الوحيد للتغيير الآمن والسلمي والديمقراطي هو هذه الانتخابات".



وقال «زهران»، إنه ليس معقولًا أن نبني مسارًا ديمقراطيًا وهناك محبوسين على ذمة قضايا رأي.

واختتم «زهران»، قائلًا: «أدعوكم لاختيار بديل».