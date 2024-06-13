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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. موعد مباراة الافتتاح بين ألمانيا وإسكتلندا والقنوات الناقلة

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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تنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا، غدًا الجمعة، بمواجهة منتخب ألمانيا ضد إسكتلندا، في افتتاح بطولة يورو 2024.

يحتضن ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ، مباراة افتتاح يورو 2024، التي تجمع منتخب إسكتلندا ضد ألمانيا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يستهل المنتخب الألماني مشواره في يورو 2024، بحثًا عن اللقب الرابع في تاريخه، حيث يعد أكثر المنتخبات حصولًا على لقب البطولة القارية.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، رفقة منتخبي، المجر وسويسرا.

موعد مباراة الافتتاح بين ألمانيا وإسكتلندا

وتقام مباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وإسكتلندا، غدًا الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة افتتاح يورو 2024 بين إسكتلندا وألمانيا

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية، حقوق بث مباريات بطولة يورو 2024 بشكل حصري، لتذاع مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا عبر قناة beIN Sports 4k وbeIN Sports Max 1.

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